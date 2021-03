Golden Globe, Nomadland miglior film, l'Italia vince con Laura Pausini (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La notte dei Golden Globe incorona, è proprio il caso di dirlo, The Crown. La serie Netflix che racconta la storia della famiglia reale inglese durante il regno di Elisabetta II si è portato a casa quattro premi, tra cui quello di miglior serie drammatica dell'anno, oltre quelli per Emma Corrin e Josh O'Connor, che in questa stagione interpretano la coppia Lady Diana – Carlo d'Inghilterra, e per Gillian Anderson, una magnifica Margaret Thatcher. Come da copione Nomadland si aggiudica il premio come miglior film e la regista Chloe Zhao batte il record di essere la prima donna cinese a vincere un Golden Globe per la regia.Una notte trionfale anche per l'Italia e una delle interpreti della nostra musica ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La notte deiincorona, è proprio il caso di dirlo, The Crown. La serie Netflix che racconta la storia della famiglia reale inglese durante il regno di Elisabetta II si è portato a casa quattro premi, tra cui quello diserie drammatica dell'anno, oltre quelli per Emma Corrin e Josh O'Connor, che in questa stagione interpretano la coppia Lady Diana – Carlo d'Inghilterra, e per Gillian Anderson, una magnifica Margaret Thatcher. Come da copionesi aggiudica il premio comee la regista Chloe Zhao batte il record di essere la prima donna cinese are unper la regia.Una notte trionfale anche per l'e una delle interpreti della nostra musica ...

