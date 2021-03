Golden Globe, Laura Pausini premiata per la miglior canzone originale: tutti i vincitori (Di lunedì 1 marzo 2021) Golden Globe, Laura Pausini vince con “Io sì/Seen” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti alla 78esima edizione dei premi attribuiti ogni anno dai membri della Hollywood Foreign Press. Si tratta del primo Golden Globe per la cantante, che ha iniziato la sua carriera nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione novità con il brano “La solitudine”. Successo confermato l’anno seguente con la canzone “Strani amori”, con cui si piazzò terza. Leggi anche l’articolo —> Golden Globe, due nomination per “La vita davanti a sé”, ma nessuna per Sophia Loren Il Golden Globe per la migliore canzone originale va a Laura ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 marzo 2021)vince con “Io sì/Seen” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti alla 78esima edizione dei premi attribuiti ogni anno dai membri della Hollywood Foreign Press. Si tratta del primoper la cantante, che ha iniziato la sua carriera nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione novità con il brano “La solitudine”. Successo confermato l’anno seguente con la“Strani amori”, con cui si piazzò terza. Leggi anche l’articolo —>, due nomination per “La vita davanti a sé”, ma nessuna per Sophia Loren Ilper lava a...

