Golden Globe, i premi del 2021 da The Crown alla nostra Laura Pausini: tutti i vincitori (Di lunedì 1 marzo 2021) Questa notte sono andati in onda i Golden Globe Awards. Per il primo anno in tempi di pandemia, anche per questa cerimonia tanto attesa, si sono dovute adottare misure speciali. La cerimonia è stata condotta da Tina Fey e Amy Pohler al Rockefeller Center e al Beverly Hilton Hotel. Tra New York e Los Angeles quindi. I premi non sono stati consegnati direttamente sul palco. Gli artisti vincitori si sono collegati in diretta per ringraziare direttamente dalle loro case. L’emozione comunque non è mancata. L’assegnazione dei premi della Hollywood Foreign Press sono stati seguiti da tutto il mondo. Scopriamo tutti i vincitori dei Golden Globe 2021. Golden Globe 2021 tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 marzo 2021) Questa notte sono andati in onda iAwards. Per il primo anno in tempi di pandemia, anche per questa cerimonia tanto attesa, si sono dovute adottare misure speciali. La cerimonia è stata condotta da Tina Fey e Amy Pohler al Rockefeller Center e al Beverly Hilton Hotel. Tra New York e Los Angeles quindi. Inon sono stati consegnati direttamente sul palco. Gli artistisi sono collegati in diretta per ringraziare direttamente dalle loro case. L’emozione comunque non è mancata. L’assegnazione deidella Hollywood Foreign Press sono stati seguiti da tutto il mondo. Scopriamodeitra ...

ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - DisneyPlusIT : Congratulazioni al cast e alla troupe di #Soul per aver vinto due Golden Globe ? nelle categorie Miglior Film d'Ani… - fanpage : #GoldenGlobes, con 'Io sì', #LauraPausini vince il Golden Globe per la miglior canzone originale - aawettaa_ : RT @gaivsholland: oggi per ricordare lui. chadwick boseman ha vinto il suo meritato golden globe. - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Laura Pausini premiata per miglior canzone. Chadwick Boseman in 'Ma Rainey's Black Bottom' e Andra Day sono rispettivamente il… -