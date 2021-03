Golden Globe Awards, Laura Pausini e non solo: tutti i premiati (Di lunedì 1 marzo 2021) Negli Stati Uniti si sono tenuti i Golden Globe Awards in streaming causa Covid: trionfo per Laura Pausini ma non solo. tutti i premiati Laura Pausini si è aggiudicata il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 marzo 2021) Negli Stati Uniti si sono tenuti iin streaming causa Covid: trionfo perma nonsi è aggiudicata il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

NetflixIT : *beve un sorso d'acqua* *si schiarisce la voce* *prende fiato* E ora il THREAD ufficiale dei premi vinti ai Golden… - ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - DisneyPlusIT : Congratulazioni al cast e alla troupe di #Soul per aver vinto due Golden Globe ? nelle categorie Miglior Film d'Ani… - targaaryenbitch : RT @yleniaindenial: Laura Pausini nello stesso mese fa squalificare Alda D'Eusanio al GFVIP poi va a vincere il Golden Globe come fosse nie… - naiemzzu : RT @eleonocis: 27 Febbraio 1993 vince Sanremo, 28 Febbraio 2021 Vince un Golden Globe. What’s next? #GoldenGlobes ??????? -