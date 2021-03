Golden Globe 2021, tutti i vincitori (Laura Pausini in primis). La sorpresa nella categoria per il miglior film straniero (Di lunedì 1 marzo 2021) Il trionfo di Nomadland, Borat, The Crown e Laura Pausini. Ai Golden Globe 2021 contrassegnati dal Covid, dalle polemiche di genere, e da una linea streaming ballerina, la cantante romagnola piazza un acuto che fa il giro del mondo. Vince il Globe con il brano Io sì (Seen) nella categoria miglior Canzone Originale dal film di Edoardo Ponti, La vita davanti a sé, e regala un entusiasmo in diretta Instagram che definire verace è dire poco. La vita davanti a sé, tra l’altro, in cinquina per il miglior film straniero, si fa da parte per l’inatteso premio a Minari, film autobiografico del sudocoreano Lee Isaac Chung, a produzione (e set) statunitense (la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Il trionfo di Nomadland, Borat, The Crown e. Aicontrassegnati dal Covid, dalle polemiche di genere, e da una linea streaming ballerina, la cantante romagnola piazza un acuto che fa il giro del mondo. Vince ilcon il brano Io sì (Seen)Canzone Originale daldi Edoardo Ponti, La vita davanti a sé, e regala un entusiasmo in diretta Instagram che definire verace è dire poco. La vita davanti a sé, tra l’altro, in cinquina per il, si fa da parte per l’inatteso premio a Minari,autobiografico del sudocoreano Lee Isaac Chung, a produzione (e set) statunitense (la ...

