Golden Globe 2021, ‘Nomaland’ Miglior film (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ ‘Nomaland’ di Chloe Zhao il Miglior film drammatico della 78esima edizione dei Golden Globes. Una vittoria storica perché segna anche il riconoscimento di Zhao come Miglior regista, la prima donna premiata dal 1984. A ‘Minari’ di Lee Isaac Chung va invece il premio come Miglior film straniero, mentre ‘Borat Subsequent Movie film’ vince come ‘Miglior film comico dell’anno’. Il protagonista, Sasha Baron Cohen, ha accolto il premio ringraziando “la giuria tutta bianca” della Hollywood Foreign Press, aggiungendo ironico: “Donald Trump sta contestando il risultato”. Il premio come Miglior attore drammatico è andato postumo a Chadwick Boseman, morto lo scorso agosto a causa di un tumore, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) E’di Chloe Zhao ildrammatico della 78esima edizione deis. Una vittoria storica perché segna anche il riconoscimento di Zhao comeregista, la prima donna premiata dal 1984. A ‘Minari’ di Lee Isaac Chung va invece il premio comestraniero, mentre ‘Borat Subsequent Movie’ vince come ‘comico dell’anno’. Il protagonista, Sasha Baron Cohen, ha accolto il premio ringraziando “la giuria tutta bianca” della Hollywood Foreign Press, aggiungendo ironico: “Donald Trump sta contestando il risultato”. Il premio comeattore drammatico è andato postumo a Chadwick Boseman, morto lo scorso agosto a causa di un tumore, ...

