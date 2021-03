“Golden Globe 2021” | la serie caso “La Regina degli Scacchi” vince e trionfa anche Anya Taylor-Joy

(Di lunedì 1 marzo 2021) Successo per laNetflix “La” è stato uno dei casi, televisivamente parlando, di questi ultimi mesi. La minitv, tratta dall’omonimo romanzo del 1983 di Walter Tevis è tornato in tendenza nella classifica dei best seller del New York Times. Tra lepiù viste di sempre hafatto impennare la crescita della venditaeri e il numero di giocatori in tutto il mondo. Lo show haportato a casa due importanti riconoscimenti aiche si sono tenuti nella notte italiana. Ha ottenuto il premio come miglior minio film televisivo e alla sua protagonista...

ElNuevoDia : Laura Pausini gana su primer Golden Globe como coautora de “Io Sì” - fanpage : #GoldenGlobes, con 'Io sì', #LauraPausini vince il Golden Globe per la miglior canzone originale - davidemaggio : E @LauraPausini si porta a casa il Golden Globe per #IoSi ???????????? #GoldenGlobes >>> ???? - alessia74045167 : RT @fvnzioniamo: LAURA PAUSINI HA VINTO UN GOLDEN GLOBE IL CIELO È AZZURRO - IGNitalia : Tante sorprese nella cerimonia di premiazione dei #GoldenGlobes: ecco l'elenco integrale dei vincitori! -

Ultime Notizie dalla rete : Golden Globe

ROMA - La notte deiincorona, è proprio il caso di dirlo, The Crown. La serie Netflix che racconta la storia della famiglia reale inglese durante il regno di Elisabetta II si è portato a casa quattro premi, ...Laura Pausini ha vinto ilper la Miglior canzone originale: si tratta di Io sì (Seen) , scritta scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi e brano portante del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, ...Al via le scommesse in attesa delle nomination ufficiali il 15 marzo. MILANO – La stagione dei premi iniziata con i Golden Globes continua mentre ci avviciniamo sempre di più agli Oscar. Slittati di ...Soul, il lungometraggio animato Disney Pixar diretto da Pete Docter (Up, Inside Out), ha vinto il Golden Globe come Miglior film d’animazione e come Miglior colonna sonora originale, per le musiche ...