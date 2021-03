Golden Globe 2021 | Gillian Anderson | 52 anni | vince anche per la sua pelle luminosa e naturale

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 marzo 2021) Gillian Anderson ha ricevuto un Golden Globe come «Miglior attrice non protagonista in una serie televisiva o film per la televisione» per la sua interpretazione di Margaret Thatcher nella quarta stagione di The Crown. E nel suo discorso da una camera di hotel a Praga al momento della premiazione ha mostrato tutta la sua bellezza gloriosa dei suoi 52 anni con un trucco radioso e un’acconciatura casual e sexy.