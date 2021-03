Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Un governo che gode di un altissimo gradimento da parte degli elettori un po' di tutti i partiti arrivando a quota 65%. Ma ben il 43% si aspettava una squadra di governo migliore dal nuovo premier. Segno che la conferma dei ministri del Conte Bis e certi nuovi innesti di politici di vari partiti sono poco graditi Per quanto riguarda le intenzioni di voto cresce Fratelli d'Italia che sfrutta la scelta (unica) di non sostenere il governo Draghi. Stabile la Lega, male i partiti della vecchia maggioranza Pd-M5S L'ultimo sondaggio è di: - Ipsos per il Corriere della Sera del 26 febbraio Lega - 23% (-0,1% ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 marzo 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi. Un governo che gode di un altissimo gradimento da parte degli elettori un po' di tutti i partiti arrivando a quota 65%. Ma ben il 43% si aspettava una squadra di governo migliore dal nuovo premier. Segno che la conferma dei ministri del Conte Bis e certi nuovi innesti di politici di vari partiti sono poco graditi Per quanto riguarda ledicresce Fratelli d'Italia che sfrutta la scelta (unica) di non sostenere il governo Draghi. Stabile la Lega, male i partiti della vecchia maggioranza Pd-M5S L'ultimoo è di: - Ipsos per il Corriere della Sera del 26 febbraio Lega - 23% (-0,1% ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Riforma Draghi? Non basta l'Iperf. Ma condono e tagli sui capital gain In tal senso, si dovrebbe mettere mano alla tassazione dei cosiddetti capital gain, cioè i profitti derivanti dagli investimenti finanziari, lievitata negli ultimi anni fino al 26%. Gli investimenti ...

Hong Kong: in centinaia a sostegno attivisti pro - democrazia Quella di oggi è tra le manifestazioni di protesta più grandi degli ultimi mesi nella città, alle ... rinviate di un anno a settembre 2021, promosse tra gli altri da Benny Tai e dagli ex deputati ...

Morti gli ultimi 2 nazisti condannati all'ergastolo Agenzia ANSA Modello NYCCome gli investimenti pubblici possono trasformare la stagnante economia italiana Con Draghi finalmente il Paese torna ad avere una visione di lungo periodo, ma per realizzarla servirà anche una politica industriale lungimirante. Lo Stato dovrebbe stimolare l’innovazione e risolver ...

Cella piccola: il recluso può chiedere risarcimento per detenzione inumana? Nessun ristoro se la cella è molto stretta ma il detenuto ha comunque libertà di movimento all’esterno (Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 6551/2021).

