Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: provvedimento per Inzaghi, out in 5 (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la 24esima giornata del massimo torneo italiano. Si conferma in grandissima forma l’Inter che ha vinto senza grossi problemi contro il Genoa, si riscatta il Milan che sbanca il campo della Roma, passo falso della Juventus contro l’Hellas Verona. Sorpresa Bologna che ha avuto la meglio della Lazio, torna al successo anche il Napoli con il Benevento. Blitz dell’Atalanta sul campo della Sampdoria, in chiave salvezza occasione mancata per il Parma che si fa riprendere dallo Spezia, si rilancia il Cagliari che vince contro il Crotone. Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo Foto di Filippo Venezia / AnsaIl giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono stati pubblicati glidel campionato diA dopo la 24esima giornata del massimo torneo italiano. Si conferma in grandissima forma l’Inter che ha vinto senza grossi problemi contro il Genoa, si riscatta il Milan che sbanca il campo della Roma, passo falso della Juventus contro l’Hellas Verona. Sorpresa Bologna che ha avuto la meglio della Lazio, torna al successo anche il Napoli con il Benevento. Blitz dell’Atalanta sul campo della Sampdoria, in chiave salvezza occasione mancata per il Parma che si fa riprendere dallo Spezia, si rilancia il Cagliari che vince contro il Crotone. GliinA, ledelFoto di Filippo Venezia / AnsaIldott. Gerardo Mastrandrea, ...

CalcioWeb : Gli squalificati in @SerieA dopo la 24esima giornata: in 5 saltano il prossimo match - IAMCALCIOBENEVE : Serie A. Gli squalificati dopo la 24a: squalificati in 5 per un turno - marinabeccuti : Serie A, sono cinque gli squalificati - Torinogranatait : Serie A, sono cinque gli squalificati - TUTTOJUVE_COM : Giudice Sportivo: cinque gli squalificati. Terza sanzione per De Ligt -