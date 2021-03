Gli arbitri per la ventiseiesima giornata (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto del campionato italiano di Serie B 2020/2021 in programma martedì 2 marzo 2021. Serie B: Quali sono ? ASCOLI-PISA Massimi Rossi M-Scarpa Iv: Robilotta BRESCIA-COSENZA Ghersini Bercigli-Miele Iv: Rapuano CHIEVO-PORDENONE Pezzuto Lombardi-Di Gioia Iv: Serra CITTADELLA-PESCARA Giuia Berti-Cipressa Iv: Gariglio FROSINONE-MONZA Di Martino Affatato-Vono Iv: Dionisi LECCE-ENTELLA Meraviglia Capaldi-Sechi Iv: Illuzzi LR VICENZA-CREMONESE Manganiello Calari-Ruggieri Iv: Ros REGGINA-EMPOLI Valeri De Meo-Fiore Iv: Marinelli SALERNITANA-SPAL Irrati Rossi C-Perotti Iv: Santoro VENEZIA-REGGIANA lunedi 01/03 h.21 Camplone Peretti-Dalla Croce Iv: Amabile Salernitana-Spal: probabili formazioni e in tv L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport. Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto del campionato italiano di Serie B 2020/2021 in programma martedì 2 marzo 2021. Serie B: Quali sono ? ASCOLI-PISA Massimi Rossi M-Scarpa Iv: Robilotta BRESCIA-COSENZA Ghersini Bercigli-Miele Iv: Rapuano CHIEVO-PORDENONE Pezzuto Lombardi-Di Gioia Iv: Serra CITTADELLA-PESCARA Giuia Berti-Cipressa Iv: Gariglio FROSINONE-MONZA Di Martino Affatato-Vono Iv: Dionisi LECCE-ENTELLA Meraviglia Capaldi-Sechi Iv: Illuzzi LR VICENZA-CREMONESE Manganiello Calari-Ruggieri Iv: Ros REGGINA-EMPOLI Valeri De Meo-Fiore Iv: Marinelli SALERNITANA-SPAL Irrati Rossi C-Perotti Iv: Santoro VENEZIA-REGGIANA lunedi 01/03 h.21 Camplone Peretti-Dalla Croce Iv: Amabile Salernitana-Spal: probabili formazioni e in tv L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.

