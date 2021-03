Giulia Salemi delusa da Tommaso Zorzi, poi l’attacco: “Mi ha ferita…” (Di lunedì 1 marzo 2021) Giulia Salemi delusa da Tommaso Zorzi Nella nuova puntata di Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ha avuto la possibilità di intervistare Giulia Salemi. In quell’occasione l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha confessato che nel momento in ci è stata eliminata dal reality show di Canale 5 è rimasta abbastanza delusa. Il motivo? Rivedendo alcuni video ha scoperto che moti suoi compagni d’avventura le hanno detto delle cattiverie alle sue spalle. Naturalmente la conduttrice vicentina le ha immediatamente chiesto a chi si riferisse. A quel punto, senza giri di parole, l’ex gieffina ha attaccato Tommaso Zorzi, affermando: “Ho visto una cosa che mi ha un po’ ferita…Essere paragonata ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 1 marzo 2021)daNella nuova puntata di Verissimo la padrona di casa Silvia Toffanin ha avuto la possibilità di intervistare. In quell’occasione l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha confessato che nel momento in ci è stata eliminata dal reality show di Canale 5 è rimasta abbastanza. Il motivo? Rivedendo alcuni video ha scoperto che moti suoi compagni d’avventura le hanno detto delle cattiverie alle sue spalle. Naturalmente la conduttrice vicentina le ha immediatamente chiesto a chi si riferisse. A quel punto, senza giri di parole, l’ex gieffina ha attaccato, affermando: “Ho visto una cosa che mi ha un po’Essere paragonata ...

njumarosi : RT @LiveNoneladUrso: Arianna David è l'unica sfera verde per Giulia Salemi! E la difende con le unghie e con i denti: 'Hai fatto un percors… - Devonne56542981 : @mattino5 - questo problema con rosalinda, considerando anche che lei appena ha visto dayane 'rientrare in gioco'… - njumarosi : RT @LiveNoneladUrso: 'Questo non lo accetto' Giulia Salemi risponde alle accuse di Caterina Collovati e conferma di non averci MAI provato… - ansiadivivere_ : - gli unici baci veri li ho dati a Giulia Salemi - è vero quando dici 'io bacio bene' - cucciola di koala - qui st… - BarbaCarmela : RT @cuoreamaro_: voi una Donna come Giulia Salemi non ve la meritate. super fiera di essere dalla parte di una Donna per pochi ma non per t… -