Giulia Salemi ci ha provato con mio marito: le pesanti accuse della giornalista (Di lunedì 1 marzo 2021) Giulia Salemi si difende Giulia ha smentito in modo assoluto di aver mai voluto fare delle avance a Collovati, così come aveva negato di aver avuto comportamenti ambigui con Flavio Briatore: "Importunare? Il mio problema è che chiamo "amore" chiunque. Ma da lì a importunare un uomo. Provarci con uomini sposati è contro la mia etica. So la persona che sono. Non permetto che attacchiate i miei valori, i miei principi. Io non ho infastidito né importunato nessuno. Chi mi conosce sa come sono fatta. Non lo accetto. Già al GF non è stato bello il messaggio che è passato su di me. Non ho mai importunato Fulvio Collovati. Ci si sentiva perché partivamo insieme per raggiungere il programma. Non sono perfetta ma quello che state facendo non è solidale. E, apro e chiudo parentesi, all'epoca Briatore era single e si stava vedendo con ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 1 marzo 2021)si difendeha smentito in modo assoluto di aver mai voluto fare delle avance a Collovati, così come aveva negato di aver avuto comportamenti ambigui con Flavio Briatore: "Importunare? Il mio problema è che chiamo "amore" chiunque. Ma da lì a importunare un uomo. Provarci con uomini sposati è contro la mia etica. So la persona che sono. Non permetto che attacchiate i miei valori, i miei principi. Io non ho infastidito né importunato nessuno. Chi mi conosce sa come sono fatta. Non lo accetto. Già al GF non è stato bello il messaggio che è passato su di me. Non ho mai importunato Fulvio Collovati. Ci si sentiva perché partivamo insieme per raggiungere il programma. Non sono perfetta ma quello che state facendo non è solidale. E, apro e chiudo parentesi, all'epoca Briatore era single e si stava vedendo con ...

