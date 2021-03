Giulia Salemi a Live accusata da Caterina Collovati: “Ci hai provato con mio marito Fulvio” (Di lunedì 1 marzo 2021) La giovane l’influencer Giulia Salemi contro le cinque sfere: tutte rosse ad eccezione di una Giulia Salemi ieri è stata ospite del programma Live non è la d’Urso. L’influencer si è sottoposta al giudizio delle cinque sfere: tutte rosse ad eccezione di una. Tra gli “sferati”, c’era anche Caterina Collovati che ha accusato Giulia. La donna ha riferito di alcuni messaggi sul telefonino di suo marito Fulvio in cui la ragazza lo chiamava “amore” e in uno lo aveva invitato anche ad una festa. «Ho sentito Elisabetta Gregoraci che raccontava dentro la Casa che ci aveva provato con l’ex Flavio Briatore – ha detto la Collovati – l’ha fatto anche con mio marito, ho trovato i ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021) La giovane l’influencercontro le cinque sfere: tutte rosse ad eccezione di unaieri è stata ospite del programmanon è la d’Urso. L’influencer si è sottoposta al giudizio delle cinque sfere: tutte rosse ad eccezione di una. Tra gli “sferati”, c’era ancheche ha accusato. La donna ha riferito di alcuni messaggi sul telefonino di suoin cui la ragazza lo chiamava “amore” e in uno lo aveva invitato anche ad una festa. «Ho sentito Elisabetta Gregoraci che raccontava dentro la Casa che ci avevacon l’ex Flavio Briatore – ha detto la– l’ha fatto anche con mio, ho trovato i ...

