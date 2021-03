Giudizi vaccino influenzati anche da reputazione aziende, Pfizer peggiore (Di lunedì 1 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) su Notizie.it.

Giudizi vaccino influenzati anche da reputazione aziende, Pfizer peggiore latinaoggi.eu Giudizi vaccino influenzati anche da reputazione aziende, Pfizer peggiore Ma la reputazione dei singoli vaccini ha una forte influenza sui giudizi espressi online sul tema. Per gli italiani, infatti, i vaccini non sono tutti uguali: a influenzare gli orientamenti sono ...

