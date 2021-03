Giudice sportivo, in cinque saltano il turno infrasettimanale (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli squalificati dal Giudice sportivo dopo la 24esima giornata della Serie A Sono cinque i giocatori fermati dal Giudice sportivo dopo la ventiquattresima giornata della Serie A. Nulla da segnalare in casa Inter con quattro giocatori che rimangono in diffida. A saltare il turno infrasettimanale saranno Kalidou Koulibaly (Napoli), Martin de Roon (Atalanta), Federico Barba (Benevento), Charalampos Lykogiannis (Cagliari) e Danilo Larangeira (Bologna). L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Gli squalificati daldopo la 24esima giornata della Serie A Sonoi giocatori fermati daldopo la ventiquattresima giornata della Serie A. Nulla da segnalare in casa Inter con quattro giocatori che rimangono in diffida. A saltare ilsaranno Kalidou Koulibaly (Napoli), Martin de Roon (Atalanta), Federico Barba (Benevento), Charalampos Lykogiannis (Cagliari) e Danilo Larangeira (Bologna). L'articolo proviene da intermagazine.

