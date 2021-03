Giudice Sportivo: il Benevento perde Barba, Inzaghi multato… in tribuna (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Torna Kamil Glik, esce Federico Barba. Il difensore polacco ha scontato il turno di squalifica dopo il rosso rimediato con la Roma e sarà a disposizione per il turno infrasettimanale con il Verona, anche se sul suo capo penderà ancora lo status di diffidato e in caso di ammonizione sarà costretto a saltare la trasferta di La Spezia. L’ex Empoli, invece, dovrà fermarsi per una giornata, avendo rimediato contro il Napoli la quinta ammonizione del suo campionato. La conferma è arrivata nel comunicato del Giudice Sportivo: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: già diffidato (Quinta sanzione)“, si legge in merito al mancino. Da rilevare, inoltre, il terzo giallo stagionale di Perparim Hetemaj, mentre in casa Verona non ci sono stop e Ivan Juric, infortunati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Torna Kamil Glik, esce Federico. Il difensore polacco ha scontato il turno di squalifica dopo il rosso rimediato con la Roma e sarà a disposizione per il turno infrasettimanale con il Verona, anche se sul suo capo penderà ancora lo status di diffidato e in caso di ammonizione sarà costretto a saltare la trasferta di La Spezia. L’ex Empoli, invece, dovrà fermarsi per una giornata, avendo rimediato contro il Napoli la quinta ammonizione del suo campionato. La conferma è arrivata nel comunicato del: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: già diffidato (Quinta sanzione)“, si legge in merito al mancino. Da rilevare, inoltre, il terzo giallo stagionale di Perparim Hetemaj, mentre in casa Verona non ci sono stop e Ivan Juric, infortunati ...

