Giudice Sportivo, gli squalificati per la 25ª giornata di campionato (Di lunedì 1 marzo 2021) È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo riguardo gli squalificati per la 25ª giornata di Serie A: i verdetti È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo dopo il 24° turno di campionato. Cinque i giocatori che dovranno saltare la 25ª giornata di campionato, eccoli nel dettaglio: Kalidou Koulibaly (Napoli) Charalampos Lyogiannis (Cagliari) Federico Barba (Benevento) Marten de Roon (Atalanta) Danilo (Bologna) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) È arrivato il comunicato delriguardo gliper la 25ªdi Serie A: i verdetti È arrivato il comunicato deldopo il 24° turno di. Cinque i giocatori che dovranno saltare la 25ªdi, eccoli nel dettaglio: Kalidou Koulibaly (Napoli) Charalampos Lyogiannis (Cagliari) Federico Barba (Benevento) Marten de Roon (Atalanta) Danilo (Bologna) Leggi su Calcionews24.com

ParmaLiveTweet : Giudice sportivo, nessuno squalificato in Parma-Inter di giovedì sera - giornaleradiofm : Giudice serie A: cinque giocatori squalificati: (ANSA) - ROMA, 01 MAR - Sono cinque i giocatori squalificati dal gi… - FiorentinaUno : SERIE A, Le decisioni del Giudice Sportivo. Nessuna squalifica per la Fiorentina - - laziopress : GIUDICE SPORTIVO | Due gialli non pesanti in casa Lazio - FcInterNewsit : Giudice sportivo - Cinque gli squalificati, Freuler nell'elenco dei diffidati -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo Giudice Sportivo, gli squalificati per la 25ª giornata di campionato arrivato il comunicato del Giudice Sportivo riguardo gli squalificati per la 25ª giornata del campionato di Serie A: i ...

Squalificati in Serie A 2020/2021 dopo la 24° giornata Una giornata per Koulibaly del Napoli, Lykogiannis del Cagliari, Barba del Benevento, De Roon dell'Atalanta e Danilo del Bologna MILANO - Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 marzo 2021, ha assunto le decisioni ...

Giudice Sportivo, da Koulibaly a De Roon: 5 giocatori di Serie A squalificati per un turno TUTTO mercato WEB Giudice sportivo, ammonizione e ammenda per Pellegrini I giocatori squalificati per una giornata dopo un’espulsione per doppia ammonizione sono Koulibaly del Napoli e Lykogiannis del Cagliari. Salteranno invece una gara per squalifica dopo la quinta ...

Cinque gli squalificati in serie A Rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare del fine settimana in serie A. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA KOULIBALY Kalidou (Napoli): doppia ammonizione ...

arrivato il comunicato delriguardo gli squalificati per la 25ª giornata del campionato di Serie A: i ...Una giornata per Koulibaly del Napoli, Lykogiannis del Cagliari, Barba del Benevento, De Roon dell'Atalanta e Danilo del Bologna MILANO - Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A. I. A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 marzo 2021, ha assunto le decisioni ...I giocatori squalificati per una giornata dopo un’espulsione per doppia ammonizione sono Koulibaly del Napoli e Lykogiannis del Cagliari. Salteranno invece una gara per squalifica dopo la quinta ...Rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare del fine settimana in serie A. CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA KOULIBALY Kalidou (Napoli): doppia ammonizione ...