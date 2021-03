Giudice sportivo conferma il turno di squalifica a Koulibaly (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In seguito all’espulsione rimediata dal difensore senegalese Kalidou Koulibaly nella sfida di ieri contro il Benevento, vinta per 2-0 dagli azzurri, il Giudice sportivo ha confermato il turno di squalifica Calcio Serie A, Giudice sportivo: 1 turno a Koulibaly e altri cinque Milano, 1 mar. (LaPresse) – In riferimento alle partite dell’ultima giornata disputata in Serie A, il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata sei giocatori: Kalidou Koilibaly (Napoli), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Federico Barba (Benevento), Marten De Roon (Atalanta), Danilo Larangeira (Bologna). Inoltre il Giudice ha ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In seguito all’espulsione rimediata dal difensore senegalese Kalidounella sfida di ieri contro il Benevento, vinta per 2-0 dagli azzurri, ilhato ildiCalcio Serie A,: 1e altri cinque Milano, 1 mar. (LaPresse) – In riferimento alle partite dell’ultima giornata disputata in Serie A, ilhato per una giornata sei giocatori: Kalidou Koilibaly (Napoli), Charalampos Lykogiannis (Cagliari), Federico Barba (Benevento), Marten De Roon (Atalanta), Danilo Larangeira (Bologna). Inoltre ilha ...

