Giornata contro le discriminazioni, la campagna di Save the children: “Per molti adolescenti l’isolamento non è iniziato con il Covid” (Di lunedì 1 marzo 2021) In occasione della Giornata internazionale contro le discriminazioni prende il via la campagna #UPprezzami di SottoSopra, il Movimento giovani per Save the children, per coinvolgere sempre più le scuole nel contrasto di pregiudizi e stereotipi. Un mese di mobilitazione, che durerà fino al 31 marzo, durante il quale studenti e docenti sono invitati a condividere sui social le attività realizzate per il contrasto della discriminazione. Per la campagna, patrocinata dall’Agenzia nazionale per i Giovani, è stato realizzato anche uno spot di un minuto che racconta la mancanza di aspettative di una ragazza “discriminata” perché “una secchiona, senza speranza” nel giorno del suo compleanno. L’intento della campagna – spiegano i promotori – è quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) In occasione dellainternazionaleleprende il via la#UPprezzami di SottoSopra, il Movimento giovani perthe, per coinvolgere sempre più le scuole nel contrasto di pregiudizi e stereotipi. Un mese di mobilitazione, che durerà fino al 31 marzo, durante il quale studenti e docenti sono invitati a condividere sui social le attività realizzate per il contrasto della discriminazione. Per la, patrocinata dall’Agenzia nazionale per i Giovani, è stato realizzato anche uno spot di un minuto che racconta la mancanza di aspettative di una ragazza “discriminata” perché “una secchiona, senza speranza” nel giorno del suo compleanno. L’intento della– spiegano i promotori – è quello di ...

Agenzia_Ansa : Almeno 18 persone sono rimaste uccise nella repressione delle manifestazioni in Birmania, nella giornata più sangui… - iscosmarche : Lunedì 1 marzo 2021 17:30 - Giornata Internazionale contro le discriminazioni - webinar “I walk the line - Presidi - solops : Uno spot di Save the Children per la Giornata Internazionale contro le Discriminazioni - clikservernet : Giornata contro le discriminazioni, lo campagna di Save the children: “Per molti adolescenti l’isolamento non è ini… - Noovyis : (Giornata contro le discriminazioni, lo campagna di Save the children: “Per molti adolescenti l’isolamento non è in… -