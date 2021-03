“Gioia, sto malissimo”. Mara Venier blocca l’intervista di Elettra Lamborghini e chiama i medici (Di lunedì 1 marzo 2021) Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove opinioniste dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi. L’annuncio nella puntata di sabato 27 febbraio di Verissimo. Il surviving game più famoso d’Italia, dove un gruppo di naufraghi viene messo alla prova in un’isola deserta in Honduras, sta per ricominciare: al timone del programma ci sarà per la prima volta Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino è l’inviato. Insieme commenteranno le gesta dei concorrenti: Carolina Stramare, Akash Kumar, Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Vera Gemma e Ferdinando Guglielmotti e di tanti altri che saranno annunciati nelle prossime settimane. Tra i concorrenti della nuova edizione è arrivata la conferma di Simone Paciello, in arte Awed, youtuber e comico italiano che negli ultimi mesi ha condotto con Annie Mazzola il programma di Mediaset Play GF Vip Party. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)e Iva Zanicchi sono le nuove opinioniste dell’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi. L’annuncio nella puntata di sabato 27 febbraio di Verissimo. Il surviving game più famoso d’Italia, dove un gruppo di naufraghi viene messo alla prova in un’isola deserta in Honduras, sta per ricominciare: al timone del programma ci sarà per la prima volta Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino è l’inviato. Insieme commenteranno le gesta dei concorrenti: Carolina Stramare, Akash Kumar, Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Drusilla Gucci, Vera Gemma e Ferdinando Guglielmotti e di tanti altri che saranno annunciati nelle prossime settimane. Tra i concorrenti della nuova edizione è arrivata la conferma di Simone Paciello, in arte Awed, youtuber e comico italiano che negli ultimi mesi ha condotto con Annie Mazzola il programma di Mediaset Play GF Vip Party. ...

