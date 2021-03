GFVip | Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga | «Sei l' unica certezza che ho»

mattino5 : #GFVIP, Arrivano i primi video social di Rosalinda insieme ad Andrea Zenga fuori dalla casa! Sarà amore? #Mattino5 - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - GrandeFratello : Ciao, Rosalinda ?? #GFVIP - catboyirwiin : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - Lau99938698 : RT @G_Onagap21: IMMAGINO COSÌ LA BUBI: ROSALINDA: 'CIAO BUBI, IO SON...' BUBI: 'TU INTANTO TI LEVI' E VA A SALUTARE GIULIA. #ROSMELLO #EX… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Rosalinda

Tommy, infatti, ha messo in discussione la dichiarazione d'amore della modella nei confronti di. In queste ore un super Vip ha rivelato il nome del possibile vincitore del5. Leggi ...Se lei ha perso l'amicaCannavò (anzi, è stata proprio Dayane a causarne l'uscita al televoto ), anche Pierpaolo non ha potuto avere la soddisfazione di arrivare sino alla fine con la sua ...E’ arrivata dritta come un razzo alla meta, giocandosi l’amicizia di Rosalinda Cannavò. Un’amicizia che è stata rovinata nell’ultimo periodo dalla vicinanza dell’attrice siciliana ad Andrea Zenga. Una ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...