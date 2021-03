GfVip, Giulia Salemi e la sorpresa per Pierpaolo: cosa accadrà dopo la puntata (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono in molti ad attendere la finale del GfVip, non solo gli spettatori e i concorrenti, ma anche gli ex gieffini come Giulia Salemi. Pierpaolo Petrelli è ancora all’interno della casa e finalmente vada come vada da stasera sarà libero. LEGGI ANCHE: — GfVip, critiche a Dayane per il consiglio dato a Pierpaolo su Giulia Secondo quanto urlato da qualcuno fuori dalla casa, Giulia avrebbe una sorpresa per il suo amato. Avrebbe prenotato una suite! I concorrenti sorridono e Pierpaolo ringrazia felice. Siamo certi che anche lui abbia molta voglia di rivedere la sua bella e finalmente lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere vivere il loro amore. Visualizza questo post su Instagram ... Leggi su funweek (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono in molti ad attendere la finale del, non solo gli spettatori e i concorrenti, ma anche gli ex gieffini comePetrelli è ancora all’interno della casa e finalmente vada come vada da stasera sarà libero. LEGGI ANCHE: —, critiche a Dayane per il consiglio dato asuSecondo quanto urlato da qualcuno fuori dalla casa,avrebbe unaper il suo amato. Avrebbe prenotato una suite! I concorrenti sorridono eringrazia felice. Siamo certi che anche lui abbia molta voglia di rivedere la sua bella e finalmente lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere vivere il loro amore. Visualizza questo post su Instagram ...

