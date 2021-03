GF Vip, nuove accuse a Giulia Salemi: “Ci ha provato con mio marito” (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo le accuse all’interno della casa del Gf Vip di Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi ha dovuto rispondere anche alle insinuazioni di Caterina Collovati. Ecco cos’è successo. Continuano i guai per Giulia Salemi. Dopo essere stata accusata da Elisabetta Gregoraci di averci provato con il suo ex marito Flavio Briatore arriva un’altra insinuazione sul suo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo leall’interno della casa del Gf Vip di Elisabetta Gregoraci,ha dovuto rispondere anche alle insinuazioni di Caterina Collovati. Ecco cos’è successo. Continuano i guai per. Dopo essere stata accusata da Elisabetta Gregoraci di avercicon il suo exFlavio Briatore arriva un’altra insinuazione sul suo L'articolo proviene da Leggilo.org.

DungeonDice : ?? Nuove offerte VIP, scoprile ora ? - MikyS03 : Per i vip queste sono le ultime ore che trascorrono nella Casa; in questi 169 giorni ogni angolo della Casa è stato… - vincentperez95 : Domani finisce un viaggio e poche persone rimarranno impresse poi partita l'isola, nuovi amori , nuove sfide e sop… - giulxs_ : RT @giuliaforpeace: @giulxs_ Si, però un po' snob i vip lo sono. E piu' che di razzismo, bisognerebbe parlare di razzismi. Non contenti, ab… - giuliaforpeace : @giulxs_ Si, però un po' snob i vip lo sono. E piu' che di razzismo, bisognerebbe parlare di razzismi. Non contenti… -