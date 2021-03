Gf Vip la finale | da Signorini agli opinionisti ai concorrenti | le pagelle

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 1 marzo 2021) Siamo arrivati alla fine del reality di Canale 5: stasera, lunedì 1° marzo andrà in onda laCinque lunghi mesi sotto i riflettori h 24: stasera cinquesi disputeranno ladell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Loro sono Dayane Mello, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Un percorso lungo il loro dentro la casa di Cinecittà, iniziato lo scorso 14 settembre e che si concluderà stasera. Abbiamo imparato a “conoscerli” lungo questo periodo. Proviamo un po’ a ricostruire il loro percorso nella casa. Partiamo ad esempio da lei, Dayane Mello, che si è aggiudicata per prima il posto in. Dayane ha dimostrato di avere carattere, ma anche di non fare sconti a nessuno, in merito alla vittoria ambita. E’ arrivata dritta come un razzo alla meta, giocandosi ...