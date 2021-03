GF Vip, Dayane Mello: “Sono innamorata”, ma non c’entra Rosalinda (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel corso della serata di ieri, ultima prima della finale del GF Vip, Dayane Mello ha fatto una rivelazione ad Andrea Zelletta: “Sono innamorata” ha detto, ma non c’entra Rosalinda “Sono innamorata”, ha affermato Dayane Mello al GF Vip, ma non c’entra Rosalinda (fonte screenshot video)L’ultima sera nella casa del GF Vip, prima della finale di oggi, 1 Marzo, ha visto Dayane Mello fare una rivelazione inaspettata e sorprendente ad Andrea Zelletta. “Sono innamorata” ha detto, specificando poi che la cosa non riguarda Rosalinda Cannavò. Nel corso della settimana precedente all’eliminazione dell’attrice, ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Nel corso della serata di ieri, ultima prima della finale del GF Vip,ha fatto una rivelazione ad Andrea Zelletta: “” ha detto, ma non”, ha affermatoal GF Vip, ma non(fonte screenshot video)L’ultima sera nella casa del GF Vip, prima della finale di oggi, 1 Marzo, ha vistofare una rivelazione inaspettata e sorprendente ad Andrea Zelletta. “” ha detto, specificando poi che la cosa non riguardaCannavò. Nel corso della settimana precedente all’eliminazione dell’attrice, ...

