GF Vip, cosa accadrà dopo la finale: Tommaso Zorzi svela cosa vorrebbe fare dopo l'uscita dalla casa (Di lunedì 1 marzo 2021) Ci siamo: mancano pochissime ore e si consumerà la finale del GfVip. Chi vincerà il montepremi finale? Il toto vincitore è già all'opera e vede Tommaso Zorzi favorito. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, finale GF Vip: Dayane contro Tommaso? cosa si suppone possa accadere In attesa di scoprire se effettivamente sarà lui il re di questa edizione, l'influencer svela cosa vorrebbe fare una volta uscito dalla casa più spiata di Italia. Non si tratta di progetti a lungo termine, ma proprio di come vorrebbe passare la prima notte lontano dalle telecamere. Complice un po' di vino, Zorzi si è lasciato ...

