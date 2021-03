GF Vip 5: come sono cambiati i finalisti dopo 169 giorni nella casa (Di lunedì 1 marzo 2021) I finalisti del GF Vip 5 prima e dopo sono passati più di 5 mesi da quando è iniziato il GF Vip 5, e finalmente questa sera va in onda l’attesissima finale. Nel corso della serata scopriremo chi sarà a vincere quest’anno il reality e senza dubbio non mancheranno emozioni, qualche lacrima e anche numerosi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 1 marzo 2021) Idel GF Vip 5 prima epassati più di 5 mesi da quando è iniziato il GF Vip 5, e finalmente questa sera va in onda l’attesissima finale. Nel corso della serata scopriremo chi sarà a vincere quest’anno il reality e senza dubbio non mancheranno emozioni, qualche lacrima e anche numerosi L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : PRIMA E DOPO: ecco come sono cambiati i 5 finalisti dopo 169 giorni nella casa #gfvip - violet5990 : RT @mangiopizzaepa1: COME CI SI TATUA UN ARTICOLO? #TZVIP - mangiopizzaepa1 : COME CI SI TATUA UN ARTICOLO? #TZVIP - Viola_mg : RT @MinutemanItaly: Oggi ricognizione al Centro Vaccinale Mostra Oltremare, Napoli. Soliti 4 gatti, per lo più 50enni ipocondriaci che acco… - g_l_s_1 : Oppini e Greg,per me i vincitori morali,ai quali va lo scettro soprattutto per aver deciso quando il loro gioco dov… -