Gesesa | interruzione improvvisa in zona Cappuccini | le strade interessate

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso sulla rete in via Meomartini del Comune di Benevento, saremo costretti a sospendere il servizio idrico, dalle ore 17.45 fino ad ultimazione lavori nelle seguenti zone: via Meomartini, via Bachelet, via Bucciano, via Castellano, via Marco da Benevento , via Jacopo da Benevento , via Cupa dell’angelo, via Pietro Nenni, via Mascellaro, via Rotili, via Paolella, via Zazo, via Dell’Esperanto, via M.Kolbe, via Pirandello e c. Da Cretarossa. I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellulare che da telefono fisso 800 51 17 17. Tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.