Gentiloni | “Siamo in una fase molto difficile Mantenere le misure di sostegno all’economia”

Il commissario Gentiloni al Forum dell'Ansa: "Non vedo al momento conseguenze sulle previsioni economiche". ROMA – Il commissario Gentiloni, intervenuto ai microfoni del Forum dell'Ansa, ha fatto il punto della situazione economica europea: "Il quadro continua ad essere molto difficile, ma grazie ai vaccini abbiamo una prospettiva di uscirne nonostante le varianti e tutte le incognite. E' molto importante che in questo periodo che i Paesi ad alto debito come l'Italia continuino a sostenere l'economia. La situazione comunque non ha, al momento, delle conseguenze sulle nostre previsioni economiche". "L'Italia sta facendo bene" Paolo Gentiloni si è soffermato anche sulle mosse economiche adottate dall'Italia: "A nostro avvisto ha fatto un buon lavoro nel convergere su quelle ..."

