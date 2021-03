Genova. Nuovo mercato coperto di piazzale Parenzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 2021 vedrà la riapertura, dopo due anni di inattività, del mercato coperto “Enrico Toti” di piazzale Parenzo nel quartiere di Marassi. Con la convenzione presentata dall’assessore al Commercio Paola Bordilli, dai soci del consorzio di operatori genovesi La grande Spesa scrl, Angelo e Alessio Seidita, e dal vicepresidente di Ascom Confcommercio responsabile Mercati Oscar Cattaneo, partiranno i lavori di restyling della struttura per un investimento, da parte del consorzio, di circa 800 mila euro oltre che 430 mila euro per il diritto di superficie versate al Comune, per un’operazione complessiva da oltre 1,2 milioni di euro. Il Comune resta proprietario del suolo e “La grande spesa” diventa, per 50 anni, proprietaria dell’immobile e ne gestirà l’attività, nel rispetto della convenzione siglata. “Grazie a questa ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 1 marzo 2021) Il 2021 vedrà la riapertura, dopo due anni di inattività, del“Enrico Toti” dinel quartiere di Marassi. Con la convenzione presentata dall’assessore al Commercio Paola Bordilli, dai soci del consorzio di operatori genovesi La grande Spesa scrl, Angelo e Alessio Seidita, e dal vicepresidente di Ascom Confcommercio responsabile Mercati Oscar Cattaneo, partiranno i lavori di restyling della struttura per un investimento, da parte del consorzio, di circa 800 mila euro oltre che 430 mila euro per il diritto di superficie versate al Comune, per un’operazione complessiva da oltre 1,2 milioni di euro. Il Comune resta proprietario del suolo e “La grande spesa” diventa, per 50 anni, proprietaria dell’immobile e ne gestirà l’attività, nel rispetto della convenzione siglata. “Grazie a questa ...

