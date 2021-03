Galli: "Con le varianti il virus contagia oltre il solito metro e mezzo" (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - "La variante inglese diventerà prevalente, se già non lo è". Ne è convinto Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, che ribadisce la maggior contagiosità: "Una velocità di trasmissione maggiore del 37 o del 40% - ha spiegato - vuol dire che probabilmente il virus va anche più lontano del solito metro e mezzo e infetta più efficacemente bambini e ragazzi anche se per fortuna non sembra più capace di ammazzare". "Una concentrazione magari anche inferiore delle famose goccioline - ha aggiunto - riesce ad arrivare qualche centimetro piu in là e ad arrivare ugualmente ad infettare per la maggiore affinità di questa variante per i nostri recettori cellulari. Sono ipotesi che hanno una loro logica e che ci spaventano in modo particolare. Sapevamo che avremmo ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - "La variante inglese diventerà prevalente, se già non lo è". Ne è convinto Massimo, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano, che ribadisce la maggior contagiosità: "Una velocità di trasmissione maggiore del 37 o del 40% - ha spiegato - vuol dire che probabilmente ilva anche più lontano dele infetta più efficacemente bambini e ragazzi anche se per fortuna non sembra più capace di ammazzare". "Una concentrazione magari anche inferiore delle famose goccioline - ha aggiunto - riesce ad arrivare qualche centipiu in là e ad arrivare ugualmente ad infettare per la maggiore affinità di questa variante per i nostri recettori cellulari. Sono ipotesi che hanno una loro logica e che ci spaventano in modo particolare. Sapevamo che avremmo ...

