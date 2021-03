Gaia canta Mi Sono Innamorato Di Te di Tenco a Sanremo, il duetto con Lous And The Yakuza (Di lunedì 1 marzo 2021) Gaia canta Mi Sono Innamorato Di Te di Luigi Tenco al Festival di Sanremo 2021: è questa la cover che la cantante ha scelto per la terza serata della kermesse canora, dedicata alla canzone d’autore. Per l’occasione, Gaia non sarà sola sul palco. Proporrà Mi Sono Innamorato Di Te di Tenco in duetto con Lous And The Yakuza nella serata di giovedì 4 marzo. Gaia debutta al Festival di Sanremo 2021, in gara nella categoria dei Campioni con il brano inedito Cuore Amaro. Musica e testo Sono di Gaia Gozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021)MiDi Te di Luigial Festival di2021: è questa la cover che lante ha scelto per la terza serata della kermesse canora, dedicata alla canzone d’autore. Per l’occasione,non sarà sola sul palco. Proporrà MiDi Te diinconAnd Thenella serata di giovedì 4 marzo.debutta al Festival di2021, in gara nella categoria dei Campioni con il brano inedito Cuore Amaro. Musica e testodiGozzi, Orang3 (Daniele Dezi), Jacopo Ettorre e Giorgio Spedicato e la produzione di ...

