Gaia a Sanremo, cosa le ha detto Maria De Filippi (Di lunedì 1 marzo 2021) Maria De Filippi si coccola la sua pupilla Gaia, prossima al debutto sul palco dell'Ariston e la reputa già la vincitrice morale di Sanremo. Nata a Guastalla (piccolo comune in provincia di Reggio Emilia), la giovanissima cantautrice Gaia Gozzi ha da sempre la musica ed il ritmo nel sangue. Durante la giovinezza, passata a Viadana (Mantova), si abbandona completamente alla passione per questa nobile arte e comincia a sognare di poter un giorno diventare una cantante. La voce è un dono di madre natura, ma come sappiamo il talento non basta per emergere in campo discografico, ci vuole esercizio, perseveranza e una buona dose di fortuna. Gaia questa fortuna ha cercato di costruirsela già nel 2016, quando appena 19enne ha partecipato ad X-Factor. Fedez ne rimane ammaliato, ...

