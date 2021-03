Furti di rotaie nei depositi Rfi del Casertano | cinque arresti | tra questi tre addetti “infedeli” di Rete Ferroviaria

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Avrebbero sottratto almeno 40 tonnellate di materiale ferroviario, del valore di centinaia di migliaia di euro, daidi Rfi situati nel. E’ l’accusa a carico dipersone – tra cui tre dipendenti diItaliana e due di Sirti Spa, importante società che lavora per Rfi – finite aglidomiciliari nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha scoperto l’esistenza di un’associazione criminale, formata appunto da dipendenti di Rfi, titolari di imprese di raccolta metalli o che lavorano perItaliana, “specializzati” indi, bobine di rame, scambi, casse ...

Ultime Notizie dalla rete : Furti rotaie

Appia Polis

