Frontale con la volante della polizia, ecco chi è la 14enne che ha perso la vita (Di lunedì 1 marzo 2021) Si chiamava Sheena Lossetto e aveva solo 14 anni la ragazza morta oggi poco prima delle 13:00 a causa di un incidente Frontale con una volante della polizia Stradale, in via Salone. La giovane era a bordo di un’auto con i suoi familiari: alla guida c’era il padre, accanto a lui la madre. Nel sedile dietro, insieme alla 14enne, un fratello: tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Ma lei non c’è più. Le sue condizioni erano subito apparse disperate e nonostante i tentativi di salvarla, la ragazza non ce l’ha fatta. E’ andata meglio ai poliziotti: per loro fratture alle gambe e alle braccia. Gli agenti erano intenti a inseguire dei banditi che avevano compiuto una rapina in una tabaccheria di Tivoli. Per chiarire l’incidente è stato aperto un fascicolo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) Si chiamava Sheena Lossetto e aveva solo 14 anni la ragazza morta oggi poco prima delle 13:00 a causa di un incidentecon unaStradale, in via Salone. La giovane era a bordo di un’auto con i suoi familiari: alla guida c’era il padre, accanto a lui la madre. Nel sedile dietro, insieme alla, un fratello: tutti e tre sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Ma lei non c’è più. Le sue condizioni erano subito apparse disperate e nonostante i tentativi di salvarla, la ragazza non ce l’ha fatta. E’ andata meglio ai poliziotti: per loro fratture alle gambe e alle braccia. Gli agenti erano intenti a inseguire dei banditi che avevano compiuto una rapina in una tabaccheria di Tivoli. Per chiarire l’incidente è stato aperto un fascicolo di ...

Tragico schianto, muore a 56 anni in un incidente a Ripa di Olmo Questo, diretto da San Zeno verso Arezzo, ha prima impattato lateralmente contro una Volkswagen Golf che proveniva dalla direzione opposta, poi lo schianto frontale con l'altra auto, una Lancia Y ...

Incidente in via di Salone: minorenne muore in un frontale con la polizia durante un inseguimento Fanpage.it Scontro frontale tra moto, due morti e un ferito Due persone sono morte in un incidente stradale e una terza è rimasta ferita. E' avvenuto in tarda sera sulla via Aurelia ad Andora. A causare morti e ferito è stato uno scontro frontale tra due moto ...

Sanremo: scontro frontale in corso Marconi, ferite due donne (foto) Incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questa sera intorno alle 19.30 in corso Marconi a Sanremo. Due auto con a bordo due donne si sono scontrate frontalmente per cause in via d'accertamento ...

