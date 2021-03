Francia, Sarkozy condannato a tre anni per corruzione (Di lunedì 1 marzo 2021) Francia, l’ex presidente Nicolas Sarkozy condannato a tre anni per corruzione. La sentenza dei giudici. L’ex Presidente della Francia Nicolas Sarkozy è stato condannato a tre anni per il caso delle intercettazioni. L’accusa aveva chiesto una condanna a quattro anni di detenzione. La condanna a tre anni scende a due con la condizionale. Molto probabilmente i legali di Sarkozy decideranno di procedere con il ricorso in appello. corruzione, Nicolas Sarkozy condannato a tre anni I giudici hanno comminato una condanna a tre anni al termine del processo che vedeva sul banco degli imputati Nicolas ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 marzo 2021), l’ex presidente Nicolasa treper. La sentenza dei giudici. L’ex Presidente dellaNicolasè statoa treper il caso delle intercettazioni. L’accusa aveva chiesto una condanna a quattrodi detenzione. La condanna a trescende a due con la condizionale. Molto probabilmente i legali didecideranno di procedere con il ricorso in appello., Nicolasa treI giudici hanno comminato una condanna a treal termine del processo che vedeva sul banco degli imputati Nicolas ...

repubblica : ?? Francia, l'ex presidente francese Sarkozy condannato a tre anni per corruzione e traffico di influenze - repubblica : Francia, Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione e traffico di influenze: L'ex presidente è accusato di aver ott… - fattoquotidiano : Francia, Sarkozy condannato a tre anni per corruzione e traffico d’influenze - Affaritaliani : Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione - ArmandaGelsomin : RT @RaiNews: Scandalo intercettazioni, condannato a 3 anni anche il suo legale #Sarkozy -