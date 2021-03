Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione (Di lunedì 1 marzo 2021) L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a 3 anni, 2 dei quali con la condizionale, per il cosiddetto 'caso intercettazioni', che lo vede accusato di corruzione e traffico di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 1 marzo 2021) L'exfrancese, Nicolas, è statoa 3, 2 dei quali con la condizionale, per il cosiddetto 'caso intercettazioni', che lo vede accusato die traffico di ...

