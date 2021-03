Francesco Paolo Figliuolo | chi è il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il generale, nato a Potenza l’11 luglio del 1961, sostituisce Domenico Arcuri. Ha ricoperto diversi incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale, fra cui Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF, e Comandante delle Forze Nato in Kosovo. Dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell’Esercito

Il nuovo premier ha nominato il Generale di Corpo d'ArmataFigliuolo come nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid - 19, sostituendo il precedente commissario Arcuri. Il Generale di Corpo d'ArmataFigliuolo è il ..."Sulla giustizia niente rivoluzioni, ma miglioramenti". Così il sottosegretario alla GiustiziaSisto (Forza Italia), nel giorno del giuramento al Quirinale. "È un governo di riappacifazione, non di conflitto, in un paese in difficoltà abbiamo l'obbligo di soluzioni condivise". 1 ...Roma, 1 mar. (askanews) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. A Dom ...(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2021 Il generale Figliuolo è il nuovo commissario Covid. Prende il posto di Arcuri Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di ...