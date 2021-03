Franceschini | “Ristori anche dopo le riaperture”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Coronavirus, il ministro Darioa Rtl 102.5: “La possibilità di riaprire dal 27 marzo non pregiudica i”. Il Ministro della Cultura Darioha parlato ai microfoni di Rtl 102,5 nel corso della trasmissione Radio Non Stop News assicurando che ci sarannoleai lavoratori dello spettacolo: “ledel 27 marzo” Ovviamentesi rivolge al suo panorama di riferimento, quindi al mondo dello spettacolo. “I lavoratori dello spettacolo devono stare tranquilli, la possibilità di riaprire dal 27 marzo non pregiudica i“, ha dichiarato ...

... ma il tema era attraversare il deserto, abbiamo fatto il possibile', ricorda. 'Non ...unico per lo spettacolo indipendentemente dalle alzate di sipario e continueremo a dare ie a ...01 mar 09:13: allo spettacoloanche con riaperture 'I lavoratori dello spettacolo devono stare tranquilli, la possibilità di riaprire dal 27 marzo non pregiudica i'. Lo ...Per il primo dpcm del governo Draghi si attende ancora il parere del Cts, ma ci sono già molti punti fermi: la novità è la riapertura di cinema e teatri.Questa mattina Dario Franceschini, il Ministro della Cultura ... quella che nel momento in cui si consente la riapertura, spariscano i ristori, ma non è così. Innanzitutto erogheremo il fondo unico ...