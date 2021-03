Flora Canto incinta | a sorpresa svela il sesso del secondo figlio in arrivo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tra gli ultimi ospiti del salotto tv di Silvia Toffanin anche la bellissima, che da qualche settimana hato di aspettare un altroda Enrico Brignano. L’annuncio della seconda gravidanza risale a qualche settimana fa quando laaveva affidato a Instagram la bella notizia in un periodo difficile come questo. “Il nostro piccolomiracolo di vita”, sono state le parole tenerissime che ha usato per accompagnare lo scatto col pancino che sta crescendo. Quindi a Verissimo ha parlato anche di questa dolce attesa e dell’amore con Enrico Brigano. “Sono emozionata perché raccontare di questo e della gioia di diventare mamma sicuramente mi fa commuovere. Adesso sento molto i movimenti, cosa che prima non sentivo, per cui adesso ho un po’ più di consapevolezza. ...