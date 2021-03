Firenze: Biancone spento per due settimane. Restauro per togliere muffe e alghe (Di lunedì 1 marzo 2021) Al via i lavori di manutenzione programmata della statua del Nettuno di piazza della Signoria. Il Biancone sarà spento per quindici giorni da oggi, 1 marzo, e gli operai lo rimetteranno a nuovo togliendo muffe, alghe e tracce di sporco. Dopo la grande operazione di Restauro di due anni fa, la fontana ha bisogno infatti di periodici interventi di ripulitura per rimanere in stato di salute ottimale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 1 marzo 2021) Al via i lavori di manutenzione programmata della statua del Nettuno di piazza della Signoria. Ilsaràper quindici giorni da oggi, 1 marzo, e gli operai lo rimetteranno a nuovo togliendoe tracce di sporco. Dopo la grande operazione didi due anni fa, la fontana ha bisogno infatti di periodici interventi di ripulitura per rimanere in stato di salute ottimale L'articolo proviene daPost.

zazoomblog : Firenze: Biancone spento per due settimane. Restauro per togliere muffe e alghe - #Firenze: #Biancone #spento - FirenzePost : Firenze: Biancone spento per due settimane. Restauro per togliere muffe e alghe - monicakatkuta : #Firenze #febbraio2021 il Biancone ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Biancone 'Biancone' spento per due settimane per la manutenzione programmata Al via i lavori di manutenzione programmata della statua del Nettuno di piazza della Signoria. Il 'Biancone' sarà spento per quindici giorni da oggi e gli operai lo rimetteranno a nuovo togliendo muffe, alghe e tracce di sporco. Dopo la grande operazione di restauro di due anni fa, la fontana ha ...

Nuovi lavori al Biancone: annerito da muffe e alghe ... la festa per il 'Biancone' 22 marzo 2019 Tre curiosità sulla statua del Biancone 31 dicembre 2018 Parte oggi la ripulitura del Biancone, perché annerito da muffe e funghi. I lavori, precisa il ...

Il "Biancone" si rifà il trucco, sarà spento per due settimane LA NAZIONE Firenze, lavori di manutenzione alla statua del Nettuno di piazza della Signoria Al via i lavori di manutenzione programmata della statua del Nettuno di piazza della Signoria. Il Biancone, riferisce il Comune di Firenze, verrà da oggi, 1 marzo, e per quindici giorni, rimesso a nuo ...

‘Biancone’ spento per due settimane per la manutenzione programmata Al via i lavori di manutenzione programmata della statua del Nettuno di piazza della Signoria. Il ‘Biancone’ sarà spento per quindici giorni da oggi e gli operai lo rimetteranno a nuovo togliendo muff ...

Al via i lavori di manutenzione programmata della statua del Nettuno di piazza della Signoria. Il '' sarà spento per quindici giorni da oggi e gli operai lo rimetteranno a nuovo togliendo muffe, alghe e tracce di sporco. Dopo la grande operazione di restauro di due anni fa, la fontana ha ...... la festa per il '' 22 marzo 2019 Tre curiosità sulla statua del31 dicembre 2018 Parte oggi la ripulitura del, perché annerito da muffe e funghi. I lavori, precisa il ...Al via i lavori di manutenzione programmata della statua del Nettuno di piazza della Signoria. Il Biancone, riferisce il Comune di Firenze, verrà da oggi, 1 marzo, e per quindici giorni, rimesso a nuo ...Al via i lavori di manutenzione programmata della statua del Nettuno di piazza della Signoria. Il ‘Biancone’ sarà spento per quindici giorni da oggi e gli operai lo rimetteranno a nuovo togliendo muff ...