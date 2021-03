Fiorentina-Roma: probabili formazioni e tv (Di lunedì 1 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo 2021 alle 20.45 all’Artemio Franchi si disputerà -Fiorentina-Roma, gara valida per la 25° giornata di campionato di Serie A. Per entrambe le squadre dopo i passi falsi delle ultime giornate è fondamentale portare a casa i 3 punti. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la Fiorentina ha rimediato una sconfitta in casa dell’Udinese per 1 a 0. Per i bianconeri gol decisivo all’86’ di Nesterovski. La squadra di Prandelli si trova quindi al 15° posto in classifica con 25 punti, gli stessi di Spezia e Benevento, a- 1 dal Genoa e a -3 da Bologna e Udinese. I giallorossi sono reduci dal ko interno contro il Milan, vittorioso all’Olimpico per 2 a 1, grazie al rigore trasformato da Kessié e al gol di Rebic. La Roma occupa la quinta posizione a quota 44 punti, a -2 da Juventus (con una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Mercoledì 3 marzo 2021 alle 20.45 all’Artemio Franchi si disputerà -, gara valida per la 25° giornata di campionato di Serie A. Per entrambe le squadre dopo i passi falsi delle ultime giornate è fondamentale portare a casa i 3 punti. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha rimediato una sconfitta in casa dell’Udinese per 1 a 0. Per i bianconeri gol decisivo all’86’ di Nesterovski. La squadra di Prandelli si trova quindi al 15° posto in classifica con 25 punti, gli stessi di Spezia e Benevento, a- 1 dal Genoa e a -3 da Bologna e Udinese. I giallorossi sono reduci dal ko interno contro il Milan, vittorioso all’Olimpico per 2 a 1, grazie al rigore trasformato da Kessié e al gol di Rebic. Laoccupa la quinta posizione a quota 44 punti, a -2 da Juventus (con una ...

