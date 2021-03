Fiorentina-Roma, Fonseca ha deciso il portiere: la scelta del tecnico (Di lunedì 1 marzo 2021) Paulo Fonseca ha fatto la sua scelta per il portiere contro la Fiorentina: ecco cosa ha deciso l’allenatore portoghese nel dualismo Pau Lopez-Mirante Paulo Fonseca sta facendo ruotare i portieri nella stagione della Roma: il tecnico portoghese infatti alterna con cadenza abbastanza regolare Pau Lopez e Antonio Mirante. Secondo quanto riportato Sky Sport, il tecnico portoghese avrebbe scelto di schierare Antonio Mirante nella gara contro la Fiorentina dopo che ieri, contro il Milan, Fonseca aveva schierato Pau Lopez. Domani sono attese le parole di Fonseca in conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Pauloha fatto la suaper ilcontro la: ecco cosa hal’allenatore portoghese nel dualismo Pau Lopez-Mirante Paulosta facendo ruotare i portieri nella stagione della: ilportoghese infatti alterna con cadenza abbastanza regolare Pau Lopez e Antonio Mirante. Secondo quanto riportato Sky Sport, ilportoghese avrebbe scelto di schierare Antonio Mirante nella gara contro ladopo che ieri, contro il Milan,aveva schierato Pau Lopez. Domani sono attese le parole diin conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com

