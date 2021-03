Finalmente silurato Arcuri | l’uomo dei disastri sull’emergenza Covid Al suo posto il generale Figliuolo

(Di lunedì 1 marzo 2021) La notizia era nell’aria da giorni. Il commissario all’emergenzaDomenicoè statorimosso dall’incarico, che aveva svolto nel modo peggiore fin dall’inizio della pandemia. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato ildi Corpo d’Armata Francesco Paolonuovo Commissario straordinario per l’emergenza-19. A Domenicoi ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo Secolo d'Italia.

Fino a oggi, dirigeva la Ulss 5 Ovest Vicentino. E' il secondo manager della Sanità in arrivo dal Veneto del governatore Zaia