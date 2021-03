Finale GFVip, la bomba di Dayane Mello: “Sono innamorata”. Ecco di chi (Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi è il 1 marzo, oggi è il grande giorno della Finale del GFVip 2020-2021 e per non smentire la complessità del personaggio Dayane Mello sgancia una bomba che difficilmente resterà inespolsa: “Sono innamorata”. Ecco di chi Oggi è il 1 marzo, oggi è il grande giorno della Finale del GFVip edizione 2020-2021 la più lunga della storia, ben 167 giorni. All’atto Finale della competizione Sono arrivati Tommaso Zorzi, che però prima di giocare per il titolo dovrà attendere l’esito della sfida dell televoto lanciato da Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e soprattutto Dayane Mello la favorita numero uno. Non è stato un ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 marzo 2021) Oggi è il 1 marzo, oggi è il grande giorno delladel2020-2021 e per non smentire la complessità del personaggiosgancia unache difficilmente resterà inespolsa: “”.di chi Oggi è il 1 marzo, oggi è il grande giorno delladeledizione 2020-2021 la più lunga della storia, ben 167 giorni. All’attodella competizionearrivati Tommaso Zorzi, che però prima di giocare per il titolo dovrà attendere l’esito della sfida dell televoto lanciato da Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e soprattuttola favorita numero uno. Non è stato un ...

trash_italiano : lunedì: finale #GFVIP martedì: #Sanremo2021 mercoledì: #Sanremo2021 giovedì: #Sanremo2021 venerdì: #Sanremo2021 sa… - GrandeFratello : Una stagione da record ?? Il gran finale di #GFVIP vi aspetta lunedì in prima serata su #Canale5 e live su… - GrandeFratello : JUMP INTO... FINALISSIMA! Pronti per il gran finale di #GFVIP? Manca pochissimo ?? - 97_aaa97 : Sisi è arrivata in finale grazie al Brasile, se il GF non l’avessero trasmesso all’estero col caaaaazzz ??????… - Deltacetum : Se vi state domandando perché ancora non abbia commentato sul promo dell'intervista di Oprah, è perché io la settim… -