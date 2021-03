Finale Gf Vip | regolamento | anticipazioni | quote e montepremi | quello che c’è da sapere

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sono trascorsi 168 giorni dall’avvio della quinta edizione del GfVIP e tra poche ore tutti i telespettatori affezionati potranno finalmente vivere la finalissima e scoprire chi tra Andrea Zelletta, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli sarà incoronato vincitore. Dopo due prolungamenti, che hanno fatto segnare un record di durata per il SignoriniBis, ascolti positivi, ma non stratosferici, e tante tante polemiche, stasera alle 21.30 su Canale5 ci si collegherà per l’ultima volta con la casa più spiata d’Italia. Sarà una puntata dalle mille sorprese per i 5 “vipponi” in gioco e le emozioni saranno tante sia per il pubblico a casa che per i concorrenti, che stasera vedranno spegnersi le luci della casa di Cinecittà, varcheranno la porta rossa e potranno godersi il successo di questa edizione. I bookmakers, già da prima dell’inizio del programma, hanno ...