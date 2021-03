Filmato Nasa: astronauti camminano nello spazio (Di lunedì 1 marzo 2021) Un Filmato rilasciato dalla Nasa mostra due astronauti che cambiano dei pannelli solari. Durante il fine settimana hanno compiuto la missione, camminando nello spazio. I due astronauti nel Filmato della Nasa cambiano dei pannelli solari Quello che vedete sopra è proprio il Filmato che la Nasa ha deciso di condividere col resto del mondo. L’ormai Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Unrilasciato dallamostra dueche cambiano dei pannelli solari. Durante il fine settimana hanno compiuto la missione, camminando. I dueneldellacambiano dei pannelli solari Quello che vedete sopra è proprio ilche laha deciso di condividere col resto del mondo. L’ormai

Mansourranjbar1 : MARTE FILMATO IL 28/02/2021 CON NIKONP1000 A FERRARA..I TUOI OCCHI SONO IL MIGLIORE STRUMENTO PER VEDERE LA VERITA'… - BdeligioBruno : RT @lavitadavivere1: Gli inganni della NASA. Quello che vedete sono immagini cgi in quattro di tutto immagini create al computer con sfondi… - Mansourranjbar1 : RT @lavitadavivere1: Gli inganni della NASA. Quello che vedete sono immagini cgi in quattro di tutto immagini create al computer con sfondi… - Shamano_ : Quelli che festeggiavano non erano della NASA, era un filmato della sede di Italia Viva di quando uno ha fatto la tessera #propagandalive - Trikket34 : RT @lavitadavivere1: Gli inganni della NASA. Quello che vedete sono immagini cgi in quattro di tutto immagini create al computer con sfondi… -