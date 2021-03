FIFA 21 | Mkers è campione della FIFA eClub World Cup

(Di lunedì 1 marzo 2021) A seguito del grandioso percorso che aveva condotto il team alla finale del campionato del mondo,è riuscita a trionfare e a divenire il primo team italianostoria a vincere laCup. Di seguito il comunicato ufficiale divulgato alla stampa. Per l’ennesima volta ci troviamo qui a descrive un nuovo, straordinario obiettivo raggiunto da: il team, infatti, è riuscito in un’impresa che sicuramente troverà spazio sui libri di storia dell’eSport italiano, divenendo ufficialmente il primo club nostrano a vincere il torneo di punta per tutti i club delmondo in ambito calcistico, l’Cup. Un altro incredibile traguardo da inserire nell’eccezionale palmarès dell’azienda, la quale – dopo aver ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Mkers è campione della FIFA eClub World Cup - massidipa : Ancora un'impresa per i @mkersofficial. @Prinsipe44 e @Oliboli_FIFA portano a casa la Fifae Club World Cup di… - _PuntoZip_ : Mkers scrive nuovamente la storia dell’eSport italiano, divenendo il primo team nostrano a raggiungere la finale de… - CeccarelliL_ : Mkers scrive nuovamente la storia dell’eSport italiano, divenendo il primo team nostrano a raggiungere la finale de… - S3ghR6 : L’esport italiano sta sfondando quest’anno ?R6: Mkers primo team italiano a qualificarsi al SI ?Fifa: Mkers Campio… -

Ultime Notizie dalla rete : FIFA Mkers

Calciomercato.com

L'impresa è servita: ivincono laeClub World Cup 2021, sono il primo team italiano a riuscire in questa impresa!Per permettere la disputa del torneo, laha diviso le squadre di tutto il mondo in sei zone: ... ben quattro team italiani sono riusciti ad arrivare alla fase finale della competizione:, ...Grande spettacolo e tanta Italia nell’edizione 2021 della FIFAe Club World Cup, il torneo dedicato ai team eSports. Per permettere la disputa del torneo, la ...Il team Mkers ha raggiunto la finale della “eClub World Cup“ – il torneo di punta per tutti i club del mondo. E’ la prima volta che una squadra italiana raggiunge un simile traguardo. Il percorso è in ...