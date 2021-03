Fiammifero nel serbatoio di benzina La curva? Sarà peggio che a ottobre

(Di lunedì 1 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Secondo Roberto Battiston, professore di fisica all'Università di Treno, ladei contagi continuerà a crescere per altre quattro settimane "Per almeno 4 settimane lacontinuerà a crescere". Ne è certo Roberto Battiston, professore di fisica all'Università di Trento che da mesi studia l'andamento della epidemia. "Bisogna essere rapidi con gli interventi oche a", afferma nel corso di un'intervista rilasciata alle colonne del quotidiano La Repubblica. I contagi Laepidemiologica continua ad impennarsi. L'ultimo bollettino (28 febbraio) riferisce di 17.455 nuovi casi su circa 257.024 tamponi (antigenici e molecolari) effettuati. Un dato decisamente allarmante che apre a uno scenario di "epidemia fuori controllo", così ...

Ilè l'Rt: se supera 1, come avviene in tante zone, l'epidemia ha un serbatoio di ... "primo gruppo ci sono Pescara, Chieti, Matera, Salerno, Imperia, Bergamo, Brescia, Ancona, Ascoli, ...primo gruppo ci sono Pescara, Chieti, Matera, Salerno, Imperia, Bergamo, Brescia, Ancona, ... Ilè l'Rt: se supera 1, come avviene in tante zone, l'epidemia ha un serbatoio di carburante ..."A settembre l'Rt cominciava a salire ma avevamo 50 mila infetti, adesso sono 400 mila. Queste persone sono la benzina che può moltiplicare il fenomeno di contagio. Il fiammifero è l'Rt: se supera 1, ...